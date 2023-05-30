Koçaslanlar Holding, Ağır Vasıta Satış Danışmanlarına Tırsan Treyler Ürün Eğitimi Verdi

Çalışanlarının ve ticari ilişkide bulunduğu tüm kuruluşların birlikte olmaktan mutluluk duyduğu bir şirket olma misyonuyla yola çıkarak, iç ve dış müşteri memnuniyet anlayışı ile bunu taçlandıran Koçaslanlar Holding, bünyesinde bulunan ağır vasıta satış danışmanlarına treyler ürün eğitimi verdi.

Sektörün önde gelen markalarından olan Tırsan'ın tüm ürünlerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı toplantıda hizmet kalitesini artırılması hedeflendi. Eğitimlerin son derece verimli olduğunun altını çizen Tırsan Türkiye Satış Direktörü Ertuğrul Erkoç, "Tırsan, treyler üretim adetleri bakımından Avrupa'nın dördüncü, ürün çeşitliliği bakımdan 1. treyler üreticisi konumundadır. Tırsan Gebze AR-GE tesisi 400 mühendisin istihdam edildiği ve her türlü treyler testinin yapılabildiği Avrupa'nın en büyük AR-GE tesisini yakında açıyor. Koçaslanlar Holding ile Tırsan'ın uzun yıllara dayanan birlikteliği bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz bu eğitim ile, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın Tırsan treyler temel bilgilerini ve sahada müşterilerine sunacakları ürünleri doğru konumlandırmaları konusunda bilgilerinizi paylaştık. Ayrıca daha önce bu eğitimleri almış olan arkadaşlarımızın da bilgilerini pekiştirmiş olduk" dedi.

Bölge Satış Sorumlusu Mehmet İbrahim Demir, "Gerçekleştirmiş olduğumuz Tırsan eğitimi ile, Koçaslanlar Holding bünyesinde hizmet vermekte olan ağır vasıta satış danışmanlarının bilgilerini tazelemeyi ve aramıza yeni katılan kişilere temel treyler eğitimi vermeyi hedefledik. Holding bünyemizde bulunan satış danışmanlarımız, hizmet vermiş olduğumuz ağır vasıta markalarının yanı sıra Tırsan'ın tüm treyler ürünlerini de müşterilerimize sunmaktalar. Sunmuş olduğumuz bu ürünler hakkında müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri edinmeyi ve müşterilerimize eksiksiz bir hizmet sunmayı hedefledik. Bu hedefle vermiş olduğumuz eğitim oldukça verimli geçti. Eğitimlerimiz düzenli aralıklarla yapılmaya devam edecektir. Bilgi birikimimizi, toplam fayda oluşturmak hedefiyle her geçen gün katlayarak artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA