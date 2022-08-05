Kocaeli ekonomi haberi: Çayırova Belediyesi işçisine yüzde 30 zam - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli ekonomi haberi: Çayırova Belediyesi işçisine yüzde 30 zam

Kocaeli ekonomi haberi: Çayırova Belediyesi işçisine yüzde 30 zam

Kocaeli haberlerine göre Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, işçilerin ücretlerine yüzde 30 zam yaptı.

 - Güncelleme:

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, işçilerin ücretlerine yüzde 30 zam yaptı.

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi ile Çayırova Belediyesi arasında ek protokol imzalandı. Belediye çalışanlarının katılımıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova'mıza birlikte hizmet ettiğimiz işçi, emekçi kardeşlerimizle biz bir alileyiz ve daima yanlarındayız. Birlikte yol yürüdüğümüz işçi kardeşlerimizin ücretlerine yüzde 30 zam yatık. İlçemiz için canla başla çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy'da Bünyamin Çiftçi'ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, işçilere yapılan yüzde 30'luk zammı kapsayan ek protokolü imzaladı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hizmet İş Sendikası Bünyamin Çiftçi Çayırova Kocaeli Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title