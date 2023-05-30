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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden suya büyük zam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden suya büyük zam

Ekonomi Haberleri

AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seçimlerin ardından konutta kullanılan suya yüzde 40, işyerlerinde kullanılan suya yüzde 60, sanayide kullanılan suya yüzde 85 oranında zam yaptı.

İSU Genel Müdürlüğünün 2023 yılı Birinci Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi, Akçakoca Oditoryum Salonu'nda yapıldı. Kurulda su zammı da gündeme geldi.

SUYA BÜYÜK ZAM YAPILDI

Görüşülen maddelere göre Kocaeli'de meskende su fiyatları 10 metreküpe kadar 15.25 liraya, 10 metreküpten sonra 27.83 liraya çıkarılması talep edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kocaeli'de konutta kullanılan suya yüzde 40, işyerlerinde kullanılan suya yüzde 60, sanayide kullanılan suya yüzde 85 oranında zam yapıldı.

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