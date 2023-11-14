Koç Holding'in hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketi Düzey, FaturaLab ile yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği sayesinde Düzey, tedarikçilerine sunduğu erken tahsilat imkanını yeni teknolojilerle daha etkin kullandırabilecek.

Koç Holding'in şirketi Düzey, FaturaLab ile iş birliği yapacak

Koç Holding'in hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketi Düzey, FaturaLab ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliği sayesinde Düzey, tedarikçilerine sunduğu erken tahsilat imkanını yeni teknolojilerle daha etkin kullandırabilecek.

İş birliği sayesinde Düzey'in tedarikçileri, vadesi gelmemiş fatura alacaklarını aynı gün, ihtiyaç duydukları anda ve ihtiyaç duydukları miktarda tahsil edebilecek. Bu sayede firmalar, işletme sermayesi stratejilerini piyasa koşullarına göre etkin olarak yönetebilecek.

FaturaLab'in finansal süreçleri kolaylaştıran ürünlerini kullanmaya başlayan Düzey, platformdaki çeşitli enstrümanlarla tedarikçilerinin ihtiyaçlarına alternatif kaynak dağılımı ile de destek olmaya başlayacak.

"İş birliği her iki taraf için yararlı olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzey Mali İşler, Finans ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı Serkan Keskin, finansal zorlukların tüm dünya ülkelerini tehdit ettiğini belirterek, markaların sermayelerini daha etkin ve güvenilir yöntemlerle kullanmak istediği için alternatif imkanlar aradığını bildirdi.

Keskin, "Bu noktada Düzey olarak bizim için önemli olan güvenilir ve etkin alternatif çalışma yöntemleri sunan bir finansman platformu ile iş birliği sağlamaktı. FaturaLab'ın sunduğu ayrıcalıklar sayesinde işletme sermayemizi daha etkin yöntemlerle yönetiyor ve aynı zamanda tedarikçilerimize de erken tahsilat imkanı sağlayabiliyoruz. Bu iş birliğinin her iki taraf için yararlı olacağını öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.???????