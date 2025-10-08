Koç Holding İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı Başvuruları Açıldı

Koç Holding ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) işbirliğiyle hayata geçirilen İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı'na başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2050 yılında karbon nötre ulaşmayı hedefleyen Koç Holding, teknolojiyi kullanarak iklim sorunlarına çözüm üretmeye öncelik veriyor.

Bu doğrultuda KWORKS işbirliğiyle oluşturulan Koç İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı'nda ilk yıl, su teknolojilerine odaklanılacak.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimlerinden CEO Water Mandate ve Dünya Ekonomik Forumu Water Futures'ın da aralarında bulunduğu uluslararası platformlara üye Koç Holding, hayata geçirdiği program kapsamında enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerindeki Koç Topluluğu şirketleriyle işbirliği yaparak ilerleyecek.

Program, finansmana erişim fırsatlarının yanı sıra Koç Topluluğu şirketleriyle pilot projeler yürütülmesine olanak tanıyacak. Topluluk şirketlerindeki yatırımların yönlendirildiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yanı sıra topluluk bünyesindeki Ford Otosan Driventure ve Tüpraş Ventures da girişimlere yatırım yapma fırsatını değerlendirerek yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesini hedefleyecek.

Arçelik, Entek, Ford Otosan, Otokar, Tofaş, TürkTraktör, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yapı Kredi Leasing ise çözümlerin geliştirilmesi veya uygulanması aşamalarında destek sağlayacak.

Girişimcilere Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da kapılar aralaması amaçlanan programın katılımcıları, aralarında Birleşmiş Milletler CEO Water Mandate ve Dünya Ekonomik Forumu Water Futures platformlarının da yer aldığı uluslararası paydaşlarla başarılı uygulamalarını paylaşma fırsatı yakalayacak.

"Climatetech.koc.com.tr" internet sitesi üzerinden 23 Kasım'a kadar başvurulabilecek programa, ürün prototipini tamamlamış, satışa başlamış ve iş modelini ölçeklendirmeye hazır ileri aşama girişimler kabul edilecek.

Başvuru yapacak ekiplerden, iklim teknolojileri alanında somut ve ölçülebilir bir etki yaratma hedefi bekleniyor. Değerlendirme sürecinde yenilikçilik, sürdürülebilirlik etkisi, uygulanabilirlik ve küresel pazarlara açılma potansiyeli gibi kriterler ön plana çıkacak.