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'Koç grubu Çinlilerden rahatsız mı?' Merak edilen soruya Ali Koç'tan yanıt

'Koç grubu Çinlilerden rahatsız mı?' Merak edilen soruya Ali Koç'tan yanıt
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Çinli otomobil markaları, Türkiye'deki yatırımlarını artırmayı planlıyor. BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırım kararı, diğer Çinli otomobil markaları DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM için de bir 'kelebek etkisi' yaratabilir. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, Çinli yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisiyle ilgili, "Bizim açımızdan hiçbir rahatsızlık yok" dedi.

Çinli otomobil markaları Türkiye'de otomotiv pazarının kilit oyuncuları haline geldi. Chery, MG ve BYD gibi Çinli otomobil markaları sürdürülebilir büyüme için sürekli yatırım yaparak Türkiye'de uzun vadeli başarı elde etmeyi planlıyor.

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) 4 Mart'ta yayımladığı raporda Çinli otomobil markalarının 2024 yılındaki satışlarında önemli düzeyde büyüme yaşandı. ODMD raporuna göre Chery, geniş bir tüketici kitlesine hitap eden rekabetçi fiyatlara sahip Tiggo serisi ile geçen yıl Türkiye'de önceki yıla göre yüzde 40,54 artışla 57.047 araç sattı. Raporda elektrikli ve hibrit modelleriyle tanınan MG'nin, 2024 yılında Türkiye'de 17.162 araç satarak 2023 rakamlarına kıyasla yüzde 18,70 artış sergilediği belirtiliyor. ODMD raporuna göre BYD, geçen yıl 2023'e göre yüzde 892,97 artışla 8.331 araç satarak büyük bir yükseliş gösterdi. Bu rakamlar göz önüne alındığında Türk otomotiv sanayinin bu hamlelere ne diyeceği merak ediliyordu.

"ÇİNLİLER, TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA AÇILMAYI PLANLIYOR"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Çinli yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisine dair Paranın Yönü dergisine açıklamalarda bulundu. Çinli markaların gelişi nedeniyle Koç Grubu'nda bir rahatsızlık olup olmadığı sorusuna yanıt veren Ali Koç, "Bizim açımızdan hiçbir rahatsızlık yok. Sadece şunu söyleyeyim. Otomotiv değil, aslında Batı dünyasının Çin'e bağımlılığını azaltmaya çalıştığı bir ortamda Türkiye kendini doğru pozisyonlarsa çok iş alabilir. Çinliler de Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılmayı planlıyorlar." dedi.

Ali Koç, Çinli markaların gelmesi Türk otomotiv sektörü için çok önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

EN FAZLA SATIŞ YAPAN ÇİN MARKALARI

Çin otomotiv firmalarının Türkiye'de ocak-haziran dönemindeki satış sayılarına bakıldığında, Chery 34 bin 501 satışla ilk sırada yer aldı. 11 bin 74 adet satış sayısına ulaşan MG ikinci, 1426 satış yapan BYD de üçüncü oldu.

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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Rekabet her zaman iyidir. Sevinir.

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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

lale devrin bitiyor yakında ali efendi.. manisa samsundaki fabrikalardan çıkacak arabalardan sonra bakalım fabrikan buna ne kadar dayanacak yıllarca bu milleti bomboş arabalrınla kazıkladın..

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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

bakmayın dik duruğuna erdoğan eline geçse bir kaşık suda boğar içi kan ağlıyor..

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu araçlar arızalandığında yolda kaldığında sanayide tamir olabilecek parçası her yerde bulunan araçlar değil garantisi bittiğindede yetkili servisleri tarafından düdükleneceksiz bataryası yolda boşalırsa bidonla benzin alıp doldurur gibi dolduramazsınız alan ona göre alsın

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

sen açsaydın Ali efendi o zaman ! gelip fabrika açan herkese kapısı açık Ermeni bile olsa yeterli gelip iş versin iş yapsın üretsin burası Afrika’nın bir köyü değil ilk 20 de bir ekonomi herkes gelir biraz kafayı dünyaya açın

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