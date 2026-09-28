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KMKTP'de standart altın, günü yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin liradan kapattı

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Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin lira oldu. Cuma günü 6 milyon 748 bin liradan kapanan altında toplam işlem hacmi 2 milyar 968 milyon 669 bin 353,89 lira, işlem miktarı 454,94 kilogram olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 538 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 520 bin lira, en yüksek 6 milyon 568 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 748 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 968 milyon 669 bin 353,89 lira, işlem miktarı ise 454,94 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 976 milyon 406 bin 375,02 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.748.000,004.315,00
En Düşük6.520.000,004.142,40
En Yüksek6.568.000,004.165,00
Kapanış6.538.000,004.165,00
Ağırlıklı Ortalama6.527.921,734.154,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.968.669.353,89

Toplam İşlem Miktarı (Kg)454,94

Toplam İşlem Adedi48

Kaynak: AA
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