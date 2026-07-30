Haberler

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- KKM bakiyesi, geçen hafta 11 milyon lira azalarak 191 milyon liraya düştü

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 11 milyon lira azalarak 191 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Temmuz itibarıyla 225 milyar 775 milyon lira artarak 26 trilyon 749 milyar 326 milyon liradan 26 trilyon 975 milyar 101 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 492 milyar 886 milyon lira artarak 30 trilyon 567 milyar 479 milyon liradan 31 trilyon 60 milyar 365 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 398 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 27 milyar 159 milyon lira artarak 3 trilyon 398 milyar 202 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 812 milyar 57 milyon lirası konut, 42 milyar 81 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 544 milyar 64 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 10 milyar 694 milyon lira artarak 4 trilyon 147 milyar 944 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 artışla 3 trilyon 279 milyar 131 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 235 milyar 599 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 43 milyar 532 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 544 milyon lira artışla 810 milyar 66 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 603 milyar 825 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 115 milyar 814 milyon lira artarak 5 trilyon 912 milyar 552 milyon liraya yükseldi.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 11 milyon lira azalarak 191 milyon liraya düştü.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Rakamlar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu

İnfial yaratan görüntü! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var

Ünlü Türk maden suyu raflardan toplatıldı! Beklenen açıklama geldi
CHP'deki 'paralı figüran' iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP'deki figüran krizinde yeni gelişme! İki ismi savcı çağırdı
Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor

F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu
Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler