Haberler

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 10 işçi alınacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 10 kişilik kılavuz kaptan alımı için başvuruları 6 Mart'a kadar kabul edecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 10 kişi istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daimi işçi statüsündeki bu 10 kişi, kılavuz kaptan olarak görev yapacak.

Başvurular, 6 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek, listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Savaşta bir ilk yaşandı! İsrail o ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Annesinin haber alamadığı oğlu, evinde ölü bulundu
İsrail, Hizbullah'ın kritik ismi Mohammed Raad'i hava saldırısıyla öldürdü

İsrail ülkenin başkentini hedef alıp kritik ismi uykusunda vurdu