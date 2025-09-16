Kısmet Büfesinden Dolaşarak Sergisi Quick Art Space'te Açıldı

Maher Holding'in girişimiyle Quick Tower bünyesinde Mayıs 2023'te faaliyete geçen Quick Art Space'in dördüncü grup sergisi, 26 Eylül-31 Aralık arasında gerçekleştirilecek.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Nergis Abıyeva'nın küratörlüğünde gerçekleştirilen "Kısmet Büfesinden Dolaşarak" başlıklı sergide, çağdaş sanatçılar Çınar Eslek, Şafak Şule Kemancı, Kerem Giriş, Yekateryna Grygorenko, Seda Oturmak, Cansu Sönmez'in sergi için özel olarak üretilmiş ya da mekana özgü olarak yeniden kurgulanmış farklı türlerdeki yapıtları yer alıyor.

"Kısmet Büfesinden Dolaşarak" sergisi, ismini yazar Bilge Karasu'nun Kısmet Büfesi kitabından ödünç alıyor. Yola çıkış noktası Karasu'nun sözleriyle "gerçek ya da kurmaca resimler" olan Kısmet Büfesi kitabı, yazarın görsel niteliğe yaslanan metinlerini bir araya getirirken, görsel olanla düşünsel olan arasında gidip gelen bir kurgu öneriyor.

Her biri kendi görsel diliyle anlatı kurma, bozma ya da askıya alma yöntemleri geliştiren sanatçıların yapıtlarını içeren sergi, davet edilen sanatçıların üretim sürecinde nerede kontrolü elinde tuttuğu, nerede işi belirsizliğe, tesadüfe ya da "kısmet"e bıraktıkları sorusunun izini sürüyor.

Malzemeyle ilişki kurma biçimlerinden, düşünsel yönlendirmelere ve sezgisel kararlara kadar üretim sürecinin çeşitli anları, eserin nihai formunu belirleyen dinamikler görünür kılınıyor. Böylece sergi, bilinçli tercih ile beklenmedik olan arasındaki sınırda gezinen bir yaratım sürecine dikkati çekiyor.

Sergide yer alan işler, doğrudan anlatılmayanın, görselle dile gelenin, çağrışım gücüyle genişleyen anlamların peşine düşüyor ve "Kısmet Büfesinden Dolaşarak", birbirinden farklı duraklara sahip bir rota öneriyor.

Sergi, 31 Aralık'a kadar 9.00-20.00 arasında ziyaret edilebilecek.