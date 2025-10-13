Haberler

Kış Öncesi Kombi ve Baca Bakımı Hayati Öneme Sahip

Aksa Doğalgaz, güvenli ve verimli doğal gaz kullanımı için kış öncesi düzenli kombi ve baca bakımının önemine dikkat çekti. Bakım, enerji tasarrufu sağlıyor ve gaz sızıntılarını önlüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzenli kombi ve baca bakımı güvenlik ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Düzenli bakımı yapılan kombiler daha uzun ömürlü oluyor ve yaşam alanlarını daha verimli ısıtıyor. Esnek bağlantıların kontrol edilmesi ve varsa ömrünü tamamlamış fleksilerin yenilenmesi ise fark edilmesi zor gaz sızıntılarının önüne geçilerek can ve mal güvenliği açısından oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırıyor.

Öte yandan, kombi ve baca sistemine yalnızca yetkili kişilerin müdahale etmesi gerekiyor. Özellikle kombilerin kapalı balkon veya teras gibi alanlarda bulunması halinde, bacalarının mutlaka dışarıya kadar uzatılması büyük önem taşıyor. Baca bağlantılarının açılmaması, sızdırma yapmaması ve düzenli olarak kontrol edilmesi, kapalı alanlarda mutlaka havalandırma menfezi bulunması gerekiyor. Özellikle rüzgarlı ve fırtınalı havalarda bu menfezlerin kapatılmaması, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı ciddi bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor.

Bakımı yapılmayan kombiler, istenen ısıyı sağlamak için daha fazla enerji harcıyor. Periyodik bakım sayesinde kombide oluşabilecek arızalar önceden tespit edilip giderilirken, ileride ortaya çıkabilecek büyük tamir masraflarının önüne geçilmesini sağlıyor. Kombisini değiştirmek isteyen kullanıcıların ise bu işlemi mutlaka dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde, sertifikalı firmalar aracılığıyla yapmaları gerekiyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek iddialarına yalanlama

Mehmet Şimşek'le ilgili iddia kızdırdı! Mahkemeye gidiyor
