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Kış Mevsimi İçin Araç Bakımı Uyarısı

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Siirt'te oto bakım ustası, araç sahiplerine kışlık bakım önemine dikkat çekerek, gereken bakımların yapılmaması durumunda yüksek maliyetlerle karşılaşabileceklerini belirtti. Özellikle antifriz ve kış lastiği gibi unsurların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Oto tamircilerden araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

SİİRT - Siirt'te araç bakım ustası, sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmeleri durumda ciddi maliyetlerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Siirt'te soğuk havaların başlaması ile araç sahiplerine yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan araç bakım ustası Musa Anıl Yıldız, araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğini, aksi takdirde çok daha ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Kış mevsiminde dikkat edilmesi gereken en önemli bakımlardan bir tanesinin antifriz olduğunu belirten Yıldız, "Antifriz yaz kış araçlarda olması gereken kimyasal bir sıvıdır. Kışın özellikle motorların donmamasını engeller. Demirlerin pas tutmaması ve alüminyum parçaların çürümemesini sağlar. Antifriz değişim ücreti 500 ile 750 lira arasındadır. Bu değişim yapılmadığı takdirde araç motorunda ciddi bir hasara yol açtığı gibi vatandaşlara yüklü miktarda para harcamalarına yol açar. Kış mevsiminin diğer bir bakımı ise polen filtresidir. Polen filtresi klima filtresi olduğu için kışın araçlarda kullanılan sıcak klima ile filtrede biriken tozun solunması insan sağlığına zararlı olduğu için değişmesi gerekmektedir. Kışın dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise kış lastiği taktırmaktır. Vatandaşlarımıza ve şoförlerimize önerebileceğimiz kış lastiklerini taktırmalarıdır. Gereken yerlere giderek kış lastiklerini takmalarını tavsiye ederiz" dedi.

Kış Mevsimi İçin Araç Bakımı Uyarısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Ekonomi
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