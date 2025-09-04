Kırtasiyeci Esnafı Zor Durumda: Destek Talepleri Artıyor

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, okul alış verişlerinin kırtasiyelerden yapılması istedi.

Kitap ve kırtasiyeci esnafının zor durumda olduğunu belirten Başkan Karaca, "Esnaf ve Sanatkarlar bu toplumun kara gün dostudur. Sizler de 2025-2026 okul sezonunda kırtasiyeci esnafımıza sahip çıkın. Bizler kırtasiyeci esnafı olarak her türlü tedbirimizi alarak hizmet vermeye hazırız. Kırtasiye ürünlerini kayıt dışı çalışan seyyarlardan veya bulaşı riski büyük olan zincir marketlerden temin etmeyin. Hem kendinizin ve ailenizin sağlığını tehlikeye atmayın, hem de alışverişinizde garantili muhatabınız olan kırtasiyeci esnafımızdan yaparak onlara destek olun. Çünkü Kırtasiyeciler temizlik, sosyal mesafe, iş sağlığı ve güvenliği konularında tedbirlerini en üst seviyede almış durumda. Mayıs ayından bu tarafa kitap ve kırtasiyeci esnafımız iş yapamıyor. Stokladıkları ürünleri satamadıkları halde ödemelerinin vadesi geldi. Vergi, SGK, BAĞKUR, kira ve kredi geri ödemeleri de cabası. Sektöre yönelik acil tedbirler alınmazsa kitap ve kırtasiyeci esnafımız tükenme noktasına gelecek" dedi.

Gelir çok kısıtlı, ödemelerin vadesi geldi

Kırtasiye esnafına sıfır veya düşük faizli, uzun vadeli kredi ve destekler verilmesi gerektiğini kaydeden Başkan karaca açıklamasını şöyle sürdürdü; "SGK ve vergi ödemeleri de ötelenmelidir. Çünkü ekonomik darlık ve yüksek enflasyon ve pahalılık artarak devam ediyor. Bu zor günlerin ne zaman geçeceğini de kimse tahmin edemiyor. Kitap kırtasiyeci esnafının büyük sermayesi yok. Okul öncesi ve dönemi için stokladığı ürünlerin ödemelerini 5-6 aylık çek ve senetlerle karşılıyor. Eylül ve Ekim aylarındaki ödemelerimizin vadesi geldi. Bu meyanda kamu bankalarının desteklerinden mecburen yararlanan arkadaşlarımız oldu. Onların ötelenmiş kredi geri ödemeleri de sonbaharda. Tüm bunların yanında kira, SGK ödemeleri ve vergi gibi yasal yükümlülükler de belimizi büker noktaya geldi. Devletimiz acil tedbirlerle sektörü takviye etmeli, yoksa takatimiz kalmadı, teker teker kepenk indirme noktasına geliyoruz." - ERZURUM