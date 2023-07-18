Kırşehir Ticaret Borsası TMO'ya 60 Bin Metrekare Yer Tahsis Etti

Kırşehir Ticaret Borsası, TMO'ya hububat alımı için 60 bin metrekarelik bir alan tahsis etti. Tahsis edilen alan, 30-40 bin ton hububat depolama kapasitesine sahip olacak.

Kırşehir Ticaret Borsası (TB) TMO'ya hububat alımı için 60 bin metrekare yer tahsis etti.

Borsadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu üyesi Şaban Çelik ve Şuayip Durdu ile Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, hububat için ayrılan alanı inceledi.

Çelik, TMO'ya 60 bin metrekarelik alanın tahsis edildiğini belirterek, "Yer tahsisi yapan Borsa Başkanımız Neşet Yavuz'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ticaret Borsasının tahsis ettiği bu yerde 30-40 bin ton hububat depolanabilecek. TMO'nun depolama sorunu da çözüldü." ifadesini kullandı.

Mevlüt Toprak da yer tahsisi ile önemli bir ihtiyacın giderildiğini ifade ederek, çiftçilere hayırlı olsun temennisinde bulundu.