Kırşehir Esnafı Sezon Sonu İndirimlerine Gitti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir esnafı, Ahi Evran Haftası kutlamalarından bağımsız olarak mevsim geçişi nedeniyle sezon sonu indirimi yapma kararı aldı. Birçok işletme, ürünlerini maliyetine satışa sundu.

Kırşehir'de özellikle ayakkabı, giyim ve ev eşyası sektörlerinde faaliyet gösteren esnaf, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte indirim uygulamaya başladı. Külliye civarında uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan Ayvaz Şenlik, mevsim geçişinde vatandaşın alım gücüne katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Külliye bölgesinde çalıştığımız için hareketliliğin farkındayız. Bu dönemde hem vatandaş kazansın hem biz elimizdeki ürünleri değerlendirelim istedik. Kutlamalardan bağımsız bir şekilde indirime gittik" dedi.

Esnaf Ekrem Oruç ise, eylül ayının sezon geçiş dönemi olduğuna dikkat çekerek, "Her yıl bu dönemde elimizdeki sezonluk ürünleri eritmek için zaman zaman maliyetine satış yapıyoruz. Kutlamaların indirimle doğrudan bir ilgisi yok. Bu tamamen ticari bir gereklilik" ifadelerini kullandı.

Kırşehir esnafı, Ahi Çarşısı, Ünal Çarşısı gibi alışverişin yoğun olduğu yerlerde yaptıkları indirimin hem vatandaş için hem de piyasanın canlanması açısından fayda sağladığını dile getirdi. - KIRŞEHİR