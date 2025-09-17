Haberler

Kırşehir Esnafı Sezon Sonu İndirimlerine Gitti

Kırşehir Esnafı Sezon Sonu İndirimlerine Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de esnaf, mevsim geçişi dolayısıyla sezon sonu indirimi yapma kararı aldı. Ayakkabı, giyim ve ev eşyası sektörlerinde birçok işletme ürünlerini maliyetine satışa sunarak hem vatandaşın alım gücüne destek olmayı hem de stokları eritmeyi amaçlıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir esnafı, Ahi Evran Haftası kutlamalarından bağımsız olarak mevsim geçişi nedeniyle sezon sonu indirimi yapma kararı aldı. Birçok işletme, ürünlerini maliyetine satışa sundu.

Kırşehir'de özellikle ayakkabı, giyim ve ev eşyası sektörlerinde faaliyet gösteren esnaf, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte indirim uygulamaya başladı. Külliye civarında uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan Ayvaz Şenlik, mevsim geçişinde vatandaşın alım gücüne katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Külliye bölgesinde çalıştığımız için hareketliliğin farkındayız. Bu dönemde hem vatandaş kazansın hem biz elimizdeki ürünleri değerlendirelim istedik. Kutlamalardan bağımsız bir şekilde indirime gittik" dedi.

Esnaf Ekrem Oruç ise, eylül ayının sezon geçiş dönemi olduğuna dikkat çekerek, "Her yıl bu dönemde elimizdeki sezonluk ürünleri eritmek için zaman zaman maliyetine satış yapıyoruz. Kutlamaların indirimle doğrudan bir ilgisi yok. Bu tamamen ticari bir gereklilik" ifadelerini kullandı.

Kırşehir esnafı, Ahi Çarşısı, Ünal Çarşısı gibi alışverişin yoğun olduğu yerlerde yaptıkları indirimin hem vatandaş için hem de piyasanın canlanması açısından fayda sağladığını dile getirdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

"Filden büyük fil avcısı var" dedirten gelişme: Tehditler bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.