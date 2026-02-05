Haberler

Kırşehir'de esnaf Ramazan'dan umutlu

Kırşehir'deki esnaf, havaların ısınması ve Ramazan ayının yaklaşmasıyla çarşılarda hareketlilik bekliyor. Uzun Çarşı ve Zanaatkarlar Çarşısı'ndaki esnaflar, soğuk havaların işlerini olumsuz etkilediğini belirtirken, Ramazan'ın bereketi için umutlu olduklarını ifade ettiler.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de esnaf, havaların ısınması ve Ramazan ayının yaklaşmasıyla çarşılarda yeniden hareketlilik yaşanmasını bekliyor.

Uzun Çarşı, Ahi Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısı ve Ahi Çarşısı'ndaki esnaf soğuk havalardan sonra Ramazan ayında hareketlilik bekliyor. Zanaatkarlar Çarşısı esnafından Ekrem Oruç, havaların soğuk olması nedeniyle çarşıda hareketliliğin azaldığını söyledi. Oruç, "Soğuklardan dolayı insanlar dışarı pek fazla çıkmıyor. Ufak tefek işler oluyor ama yeterli değil. Ramazan ayı geliyor, inşallah işlerimiz de açılacak. Ramazan ayının bereketini bekliyoruz" dedi.

Murat İşeri ise soğuk havaların işleri ciddi anlamda etkilediğini belirterek, "Soğuklar işlerimizi etkiledi. Ramazan ayı her zaman bereketiyle gelir. Bizler de Ramazan ayını ve bereketini bekliyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
