Kırşehir'deki Köylerde Kuraklık Çiftçileri Etkiliyor

Kırşehir'de Hirfanlı Barajının yakınındaki köylerde yaşanan kuraklık, çiftçilerin ürün verimini azalttı.

Kırşehir"in Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Barajı'na yakın Benzer, Kargın, Kızılözü, Yeniköy, Kekilliali, Savcılı Kurutlu, İkizler, Kışla ve Ebeyit Köylerinde kuraklık yaşanıyor. Benzer köyünde incelemelerde bulunan Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, Tarım ve Orman Bakanlığı projesiyle bölgenin suya kavuşturulması gerektiğini söyledi. Gökalp, "Hirfanlı Barajına bölgenin uzaklığı 2-3 kilometre. Yaklaşık 10 köyün bakanlık projesiyle sulu tarıma geçirilmesi gerekir. Toprağın ivedilikle suyla buluşturulması gerekir. Çiftçimiz bölgede 3 yıldan bu yana kuraklık çekiyor" dedi.

Çiftçi Hasım Gökalp da, bölgede su deposunun yanı sıra Kızılırmak ve Hirfanlı Barajına yakınlıklarının olmasına rağmen kuraklığı anlamadıklarını söyleyerek, "Her yıl attığımız gübre ve emeği topraktan karşılayamıyoruz. Bizler, gece-gündüz demeden herkese hizmet sunuyoruz. Emeklerimizin ise karşılığı gelmiyor. Suya uzaklığımız çok değil ama her yıl kuraklık mağduruyuz" diye konuştu. - KIRŞEHİR