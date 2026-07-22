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Kırşehir'de yaz sezonu bisiklet satış ve kiralamalarını hareketlendirdi

Kırşehir'de yaz sezonu bisiklet satış ve kiralamalarını hareketlendirdi
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Kırşehir'de yaz aylarının gelmesiyle bisiklet satış, kiralama ve tamir hizmetlerine talep arttı. Esnaf, özellikle elektrikli bisikletlere ilginin yükseldiğini belirtirken, çocukların elektrikli bisiklet kullanımına karşı uyarıda bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaz mevsimiyle birlikte bisiklet satış, kiralama ve tamir hizmetlerine olan talep arttı. Esnaf, özellikle elektrikli bisikletlere ilginin önceki yıllara göre daha fazla olduğunu belirtti.

Bisiklet satıcısı Emrah İman, yaz dönemlerinde satış ve kiralamalarda gözle görülür bir artış yaşandığını belirterek, "Yaz aylarında kiralama ve satışlarımız oldukça yoğun oluyor. Bisiklet, vatandaşlar için ekonomik bir ulaşım aracı. Bu nedenle hem kiralama yapılıyor hem de mevcut bisikletlerin bakım ve tamiri için talep artıyor" dedi.

Yaklaşık 26 yıldır bisiklet tamiri ve satışı yaptığını söyleyen Musa Koçak ise satışların mevsime göre değişiklik gösterdiğini ifade etti. Koçak, "Yaz dönemlerinde işlerimiz belirgin şekilde artıyor. Son yıllarda ise özellikle elektrikli bisikletlere yönelim var. İnsanlar elektrikli bisikletleri daha çok ulaşım amacıyla tercih ediyor" diye konuştu.

Ailelere de uyarılarda bulunan Koçak, elektrikli bisikletlerin küçük yaştaki çocuklar tarafından kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Elektrikli bisikletler dikkatli kullanılmadığında tehlike oluşturabiliyor. Bu nedenle ailelerden ricamız, yaşı küçük çocuklara bu araçları vermemeleri. Elektrikli bisiklet fiyatları ise 5 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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