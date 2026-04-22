Kırşehir'de 'Tarımsal Nitelikli Simbiyotik Yeşil Köy Projesi' hayata geçiriliyor

Kırşehir'de hayata geçirilecek "Tarımsal Nitelikli Simbiyotik Yeşil Köy Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Merkeze bağlı Kesikköprü köyündeki Cacabey Kervansarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek tarımda, enerjide, sanayide ve yerel kalkınmada artık temel başlıkların verimlilik, dirençlilik, döngüsellik ve sürdürülebilirlik olduğunu söyledi.

Demiryürek, projeyle enerjisini üreten, atığını değere dönüştüren, üretimini planlayan, iklim şartlarına daha hazırlıklı hale gelen yaşam alanları planlandığını söyledi.

Kırsalda başarının üretim miktarıyla değil, enerji maliyetinin düşürülmesi, hasatta kaybın azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, üretici refahının artırılmasıyla ölçüldüğünü vurgulayan Demiryürek, şöyle konuştu:

"Proje, kırsalda döngüsel ekonomi anlayışının uygulanabilir bir örneğini sunmaktadır. Yeni sera projelerinde jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının uygun harcama kapsamında değerlendirildiği, güneş enerjisine dayalı projelerde ise elektrik üretim tesisinin proje bünyesinde yer almasının öngörüldüğü görülmektedir. Bizim için kırsal kalkınma, sadece köyde kalmayı sağlamak değil, köyde nitelikli bir hayatı mümkün kılmaktır. Gençlerimizin üretimden kopmadığı, kadınlarımızın ekonomik hayata daha güçlü katıldığı, çiftçimizin emeğinin daha yüksek katma değere dönüştüğü, doğal kaynaklarımızın korunduğu ve yerel potansiyelin yerinde değerlendirildiği bir yapıyı güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da Kesikköprü köyünde enerji ihtiyacını ortadan kaldırılabilecek bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bölgenin biyokütle potansiyelini hidrojenle bağdaştırarak köylerin ısınma, enerji ve kullanım açısından sorunları çözen bir proje hazırladıklarını dile getiren Karakoyunlu, şunları kaydetti:

"Doğal gaza, kömüre ihtiyaç duymayan bir projenin, bölgemizdeki köylülerimizle buluşmasını sağlayacağız. Hidrojenli ısıtma sisteminin Türkiye'de ilk, hatta dünyada ilk olduğunu söyleyebilirim. Bugün ilk defa bir köyümüzde, köyümüzün enerji ihtiyacını giderecek bir proje için buradayız. Dünyada yaşanan krizlerin, risklerin şehir merkezlerini tehdit altına aldığı bir dönemde kırsalın, bölgenin, köylerin daha nitelikli halde bulunması, üretimlerinin daha kabiliyetli hale getirilebilmesi ve buradaki tersine göç dahil pek çok olumlu potansiyeli iyileştirmek adına en büyük sorunlardan birinin enerji olduğunu gördük. Biz bunu bertaraf edecek bir model oluşturduk. Simbiyotik olarak köyün bütün potansiyelinin, hayvan atıklarının değerlendirilmesi ve GES'le bir arada tutacağımız hidrojen ısıtma sistemlerini köylülerimizle buluşturuyoruz. Yaklaşık 30 milyon liralık bütçesi olan bir yatırımı bölgemize kazandırmış oluyoruz. Bu projenin hem Türkiye'miz hem bölgemiz için örnek bir proje olmasını umut ediyorum."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Caner Meydan ise sadece Kırşehir'de 290 projeye 1,3 milyar liralık kaynak tahsisi gerçekleştirdiklerini belirterek, kırsal kalkınma, sürdürülebilir enerji, toplumsal dönüşümü bir araya getiren, tersine göçü tetikleyecek önemli bir projenin de başlangıcının yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Demiryürek ve Karakoyunlu, projenin protokolünü imzaladı.