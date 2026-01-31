Haberler

Kırşehir'de oto marketlerde kış ürünlerine talep arttı

Kırşehir'de oto marketlerde kış ürünlerine talep arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de etkili olan soğuk hava koşulları, oto marketlerde antifriz ve cam suyu satışlarının artmasına neden oldu. Oto market işletmecisi Orhan Kılıç, aracını korumak isteyen sürücüleri kaliteli ürünler almaya teşvik etti.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de etkili olan soğuk hava nedeniyle oto marketlerde en çok antifriz ve cam suyu satışlarında artış yaşandı.

Araç sahipleri, don olaylarına karşı araçlarını korumak için oto marketlere yöneldi. Kırşehir'de oto market işletmeciliği yapan Orhan Kılıç; kış aylarında özellikle antifriz ve cam suyunun hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Kaliteli ve markalı ürün satışına önem verdiklerini belirten Kılıç, bilinçsiz yapılan alışverişlerin ciddi anlamda maddi zararlara yol açabileceğini söyledi. Ucuz ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kılıç; "Antifriz ve cam suyu alımı çok önemli. Güvenilir marketlerden alınmayan ürünlerde ciddi sorunlar çıkabiliyor. İnsanlar ucuz diye alıyor ama biz her zaman işin ehlinden alışveriş yapılmasını öneriyoruz" dedi.

Cam suyunun donması veya yetersiz antifriz kullanımı nedeniyle motor bloğunda sorun yaşanabileceğini belirten Kılıç; "Bu tür arızalar sonucunda araç sahipleri bugün 100 ila 150 bin TL arasında masraf ödemek zorunda kalabiliyor. Bu yüzden kaliteli ve markalı ürün kullanımı büyük önem taşıyor" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı