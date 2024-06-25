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Kırşehir'de İklim Şartlarına Meydan Okuyan Meyveler Yetişiyor

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Kırşehir'de yaşayan bir vatandaş, hobi bahçesinde nar, cennet hurması ve incir gibi iklim şartlarına uyum sağlaması zor olan meyveleri yetiştirmeyi başardı. Ahi Evran Üniversitesi'nin danışmanlığında yapılan çalışmalarla bölgenin tarımsal çeşitliliği artırılıyor.

İklim şartlarında yetişmesi zor olan meyveler çiçek açtı

Kırşehir'de nar ve incir yetiştirdi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yaşayan bir vatandaş hobi bahçesinde nar yetiştirdi.

Hobi bahçesinde İç Anadolu Bölgesi'nde yetişmesi iklim şartlarından dolayı zor yetiştirilen nar, cennet hurması ve incir yetiştiren Nuri Koç; verim elde edebilmek için çaba gösteriyor. Azim ve emekle nar yetiştirmeyi başaran Koç; " Nar, incir, cennet hurması gibi meyveleri yetiştirdik. Bu ürünler bölge farkından dolayı zor yetişir. Dikilen ağaçlar yaşını tamamladıktan sonra çiçek açıp meyve vermeye başladı. Uğraşıp emek sarf edince her türlü ürünün yetişebileceğine kanaat ediyorum" dedi.

Ergün Karaaslan ise dikilen ürünlerin bazılarında ciddi verim olduğunu, bazı ürünlerde ise verimin istenilen seviyede olmadığını aktardı. Kırşehir'de alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilebileceği ive bölgenin tarımsal çeşitliliğinin de arttırılması adına Ahi Evran Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kırşehir Nar Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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