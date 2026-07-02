Emekli kadınlar gözleme satarak üniversitelilere destek oluyor

Kırşehir'de emekli kadınlar, Yardımseverler Derneği bünyesinde oluşturulan platformda bir araya gelerek yaptıkları gözlemeleri satarak üniversite öğrencilerine burs desteği sağlıyor.

Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan Kadın Emek Pazarı'nda gönüllü olarak çalışan emekli kadınlar, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayıp akşam saatlerine kadar gözleme hazırlayarak elde edilen gelirle öğrencilerin eğitimine katkıda bulunuyor.

Yardımseverler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Necla Üçgül, her yıl düzenli olarak bu çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, "Emekli kadınlarımızla birlikte gönüllü çalışmalar yapıyoruz. Her yıl gözleme yapıp satarak kız ve erkek üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. Bu yıl 52 öğrenciye burs sağladık. Hedefimiz bu sayıyı daha da yukarı taşımak" dedi.

Vatandaşların desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Gönül Erçan ise yaz boyunca hem destek olmak hem de emeğe katkı sunmak amacıyla Kadın Emek Pazarı'na gelerek gözleme satın aldığını söyledi.

Fatih Mahmutoğlu da emekli kadınların örnek bir dayanışma sergilediğini belirterek, "Emekli kadınlarımız çok güzel işlere hizmet ediyor. Bizler de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla gönüllü olarak çalışan emekli kadınlar, dayanışma örneği sergileyerek hem üretmeye hem de gençlerin eğitimine katkı sunmaya devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı