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Kırsalda Bereket Projesi ile Hayvancılığa Destek Başladı

Kırsalda Bereket Projesi ile Hayvancılığa Destek Başladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek amacıyla 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar üreticilere verilecek ve başvuru süreci başladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanacak olan 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi' için başvurula başladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar üreticilere verilecek. Projeden yararlanmak isteyenler için belirli kurallar yer alacak.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, başvuruları başlayan projenin amacı hakkında açıklamalarda bulundu. Sağlam, "Ülkemizde etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme sayısını ve etçi anaç hayvan sayısını artırarak daha fazla etçi ırk besilik materyalinin ülkemiz kaynakları ile karşılanması, böylece kırmızı et arzında sürdürülebilirliği ve yeterliliği sağlamak amaçlanmaktadır" dedi.

Öte yandan projeye başvuru şartları, başvuru yeri ve şekli, başvuru esnasında istenen belgeler, başvuruların değerlendirilmesi, proje süresi ve projeye dair tüm detayların il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat edilerek öğrenilebileceği kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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