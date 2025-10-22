Haberler

Kırklareli'nde Zirai Dondan Etkilenen Üreticilere 20 Milyon Lira Destek

Kırklareli'nde Zirai Dondan Etkilenen Üreticilere 20 Milyon Lira Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'de zirai dondan etkilenen 220 üreticiye toplamda 20 milyon 142 bin lira destek ödemesi yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, desteklerin hesaplara aktarıldığını belirtti.

Kırklareli'nde zirai dondan etkilenen 220 üreticiye 20 milyon 142 bin lira destek ödemesi yapılıyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını açıkladı. Karaca, "Zirai dondan zarar gören üreticilerimizin mağduriyetini bir nebze olsun gidermek amacıyla hazırlanan destek ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Toplam 20 milyon 141 bin 129 lira destekten "Don Zararı Ödemesi" kapsamında, tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler yararlanacak. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Demet Akalın'ın canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim

Demet'in canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim
Tıp dünyası yasta! Sevilen profesör hayatını kaybetti

Tıp dünyası yasta! Sevilen profesör hayatını kaybetti
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu ölümden döndü

Asya ülkesinin lideri ölümden döndü! Helikopter ok gibi piste saplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.