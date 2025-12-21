Çiftçiye tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli anlatıldı
Kırklareli merkez ve ilçelerinde, tarımsal üretim planlaması, aşılama çalışmaları ve yeni destekleme modelleri hakkında üreticilere bilgilendirme yapıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ve tarımsal üretimde planlamanın önemi üzerinde durdu.
Kırklareli merkez ve ilçelerdeki üreticilere, tarımsal üretim planlaması, aşılama çalışmaları ile desteklemeler hakkına bilgiler verildi.
Köylerdeki çiftçiyle de bir araya gelen İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tarımsal üretimin planlanması, hayvanların aşılama çalışmaları ile yeni destekleme modellerini anlattı. Ekipler ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, genel tarım sayımı hakkına da bilgi verdi. Üreticilere ÇKS'de yapılan değişiklikler, yeni destekleme proje modelleri ile tarımsal üretimde planlamanın önemi ve TARSİM'in sunduğu avantajlar da anlatıldı. - KIRKLARELİ