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Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağanüstü Toplantısı Yapıldı

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağanüstü Toplantısı Yapıldı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda eski hükümlü hibe destek başvurusu görüşüldü ve yıllık eğitim planı onaylandı. Ayrıca, nitelikli işgücü yetiştirmek için mesleki eğitim kursları düzenleneceği açıklandı.

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olağanüstü toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eski hükümlü hibe desteği başvurusu değerlendirilirken, yıllık eğitim planının görüşülerek onaylandı. Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, kurumları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör iş birliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitim kurslarının düzenleneceği Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı hakkında Kurul üyelerini bilgilendirdi. Toplantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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