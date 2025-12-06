Kırklareli'nin 2026 yılı yatırım bütçesi 1 milyar 850 milyon lira

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 2026 yılı yatırım vizyonunu belirleyen ve oy birliğiyle kabul edilen 1 milyar 850 milyon lira bütçenin, köylerin ihtiyaçları ile ilçelerin dengeli gelişimi doğrultusunda hazırlanan güçlü bir yol haritası olduğunu ifade etti.

Vali Uğur Turan, Kırklareli'nin gelişimi için her yılın sonunda geleneksel hale gelen toplantıda, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Genel Meclisi Üyeleri ve ilgili kurum amirleri ile bir araya geldi.

Vali, Tura, toplantıda 2025 yılı çalışmaları tüm yönleriyle ele alındığını belirterek, Kırklareli'nin 2026 yılı yatırım vizyonunu belirleyen ve oy birliğiyle kabul edilen 1 milyar 850 milyon liralık bütçenin, köylerin ihtiyaçları ile ilçelerin dengeli gelişimi doğrultusunda hazırlanan güçlü bir yol haritası olduğunu ifade etti.

Turan, 'hizmette birlik, güçte birlik, hedefte birlik' anlayışıyla hazırlanan bütçeye katkı sunan tüm İl Genel Meclisi Üyelerine teşekkür ederek, alınan kararların Kırklareli'mize hayırlı olmasını diledi. - KIRKLARELİ