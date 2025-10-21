Haberler

Kırıkkale'de vatandaş odaklı milyonluk projelerle köylere hizmet sağlanıyor

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 2025 yılı içinde İl Özel İdaresi tarafından 75 kilometre yol, 170 bin metrekare parke yol, 70 bin metre bordür çalışmasının tamamlandığını ve 41 yeni hizmet aracının filoya kazandırıldığını açıkladı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 2025 yılı içerisinde İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "önce insan" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Vali Makas, hizmetlerin odağında vatandaşın olduğunu söyledi.

Vali Makas açıklamasında, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. 2025 yılı içinde Kırıkkale'mizde 75 kilometre yol, 170 bin metrekare parke, 70 bin metre bordür çalışması tamamlandı. Ayrıca 41 yeni hizmet aracını da bünyemize katarak İl Özel İdaremizin hizmet gücünü artırdık. Bu çalışmalar, hem şehir merkezimizde hem de kırsal bölgelerimizde vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunma hedefimizin bir göstergesidir" diye konuştu.

Yapılan çalışmaların sadece altyapı yatırımı olmadığını, aynı zamanda vatandaş memnuniyetine dayalı bir hizmet anlayışını temsil ettiğini vurgulayan Makas, "Kırıkkale'nin her köşesine hizmet götürmeyi, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını halkımız için seferber ediyoruz. Her bir hizmet, hemşehrilerimizin refahı ve geleceği içindir" ifadelerini kullandı.

Vali Makas, "Kırıkkale'ye hizmet etmek bizim için bir görev değil, bir şereftir. Bu anlayışla, şehrimizin kalkınması ve halkımızın huzuru için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - KIRIKKALE

- KIRIKKALE
