Kırıkkale'de Savunma Endüstri Bölgesi Kurulacak
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 195,15 hektarlık alan, 'SB Kırıkkale Savunma Endüstri Bölgesi' olarak ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki alanın "SB Kırıkkale Savunma Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Yahşihan ilçesindeki 195,15 hektarlık alan, "SB Kırıkkale Savunma Endüstri Bölgesi" ilan edildi.
Kararda bu alana ilişkin haritaya da yer verildi.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi