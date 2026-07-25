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Kiralık topraklarda en iyi domatesi yetiştiriyorlar

Kiralık topraklarda en iyi domatesi yetiştiriyorlar
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Çanakkale’nin ünlü domatesi, Kaz Dağları’nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinin Koşuburnu köylüleri tarafından kiralık topraklarda yetiştiriliyor.

Çanakkale'nin ünlü domatesi, Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinin Koşuburnu köylüleri tarafından kiralık topraklarda yetiştiriliyor.

Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Koşuburnu köyünde köyün tamamına yakını domatesçilikle geçimini sağlıyor. Koşuburnu köyünde yaklaşık 100 haneden 90 hane domates yetiştirerek geçimini sağlıyor. Köyde sulak arazi bulunmadığı için en yakını on kilometre olan komşu köylerdeki arazileri kiralayarak ünlü Çanakkale domatesinin en iyilerini yetiştiriyorlar. Domates üreticisi Ali Özpek, yaklaşık 25 yıldır domates yetiştirdiğini domates hasadının bölgede yeni başlamasına rağmen kilosunun 10 TL'den satıldığını belirtti. Koşuburnu köylüleri komşu köylerdeki sulak tarlaların dönümünün 8 ila 10 bin TL arasında değiştiğini ifade ettiler. İki buçuk ay boyunca her sabah 15 ile 25 kilometre arası uzaklıkta kiraladıkları topraklara araçları ile gidip geldiklerini, bununda ayrıca bir gider oluşturduğunu belirttiler.

Domates üreticisi Ali Özpek, "Kendimiz Koşuburnu köyündeniz. Yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıktaki Bahçeli köyünde domates üretimi yapıyoruz. Kendi köyümüzde su olmadığı için tarlaları kiralıyoruz. Hayırlısıyla hasadımız başladı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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