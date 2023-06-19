Üye Girişi
Haberler

Kira artışına getirilen yüzde 25 zam sınırı uzatılacak

Ekonomi Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milyonlarca insanın merak ettiği "Kira zammı sınırlaması devam edecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Tunç, "Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak, çalışıyoruz" dedi.

Kiralara yüzde 25 zam sınırı getiren düzenlemenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artışına yüzde 25 zam sınırının uzatılacağını duyurdu. Bakan Tunç, açıklamasında "Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak, çalışıyoruz" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Yılmaz Tunç Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title