Kira artışına getirilen yüzde 25 zam sınırı uzatılacak
Ekonomi Haberleri
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milyonlarca insanın merak ettiği "Kira zammı sınırlaması devam edecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Tunç, "Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak, çalışıyoruz" dedi.
Kiralara yüzde 25 zam sınırı getiren düzenlemenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artışına yüzde 25 zam sınırının uzatılacağını duyurdu. Bakan Tunç, açıklamasında "Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak, çalışıyoruz" dedi.