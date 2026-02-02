Kimya sektöründen ocakta 2,3 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ocak ayında kimya sektörünün 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yıla 35 milyar dolarlık bir ihracat hedefiyle başladık." ifadesini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı ocak ayında 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken kimya sektörü 2,3 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, 2025 yılını yüzde 3,8 artışla 31,9 milyar dolarlık kimya ihracatıyla tamamlayarak en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu koruduklarını belirterek, "16 alt sektörü ile birlikte 27 sektöre girdi sağlayan kimya sektörümüz, küresel ticarette yaşanan tüm zorluklara rağmen son yıllarda başarılı ve istikrarlı bir grafik çizmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl 238 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirerek kilogram başı ihracat bedelini yeniden 1 dolar seviyesinin üzerine çıkarmayı başardıklarını ve Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 13,5 pay aldıklarını kaydeden Pelister, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl ocak ayında sektörümüz 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Bu yıla 35 milyar dolarlık bir ihracat hedefi ile başladık. İKMİB olarak, kimya ihracatımızı bir üst seviyeye taşımak için 2026'da kimya ihracatçılarını yurt dışındaki pazarlarla buluşturacağımız 25 ülkeye yönelik 42 ihracat organizasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ocak ayında 2 fuar milli katılımı, 1 fuar info stand katılımı ve 2 sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdik. Etkinliklerimizin çıktılarının ihracatımıza olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz."