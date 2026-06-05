Haberler

Kimya sektörünün ihracatı mayısta 3 milyar dolara yaklaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin kimya ihracatı mayısta geçen yıla göre yüzde 6,9 artışla 3 milyar dolara yaklaştı. İKMİB Başkanı Aracı, sektörün küresel rekabet gücünü vurguladı.

Türkiye'nin kimya ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 3 milyar dolara yaklaştı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatında ikinci sırada yer alan kimya sektörü, başarısını mayıs ayında da sürdürdü.

Buna göre sektörün ihracatı mayısta yıllık bazda yüzde 6,9 yükselişle 3 milyar dolara yaklaşırken, genel ihracattan alınan pay yüzde 15,3'e yükseldi. Ocak-mayıs dönemindeki ihracat ise yüzde 5,3 artışla 13,8 milyar dolara ulaştı.

"Küresel pazarlardaki rekabet gücünü bir kez daha gösterdik"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, kimya sektörünün ihracatında yaşanan artışa ilişkin, "Kimya ihracatının mayısta 3 milyar dolara yaklaşması, sektörümüzün dayanıklılığını ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

Üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatı artırmaya devam ettiklerini belirten Aracı, yılın ilk 5 ayında ise ihracatı yüzde 5,3 artırarak 13,8 milyar dolara yükseltmeyi başardıklarını bildirdi.

Aracı, küresel ticarette yaşanan olumsuzluklara rağmen elde ettikleri bu performansı son derece değerli bulduklarına dikkati çekerek, katma değerli üretimin artırılması, yeşil dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, yeni pazarlara erişimin güçlendirilmesi ve sektöre yönelik uluslararası yatırımların Türkiye'ye kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Yılın geride kalan bölümünde olduğu gibi gelecek dönemde de milli katılım organizasyonlarına, ticaret ve alım heyeti etkinliklerine devam edeceklerini vurgulayan Aracı, Türkiye'nin ihracat hedeflerine en yüksek katkıyı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı