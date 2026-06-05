Kimya sektörünün ihracatı mayısta 3 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin kimya ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 3 milyar dolara yaklaştı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatında ikinci sırada yer alan kimya sektörü, başarısını mayıs ayında da sürdürdü.

Buna göre sektörün ihracatı mayısta yıllık bazda yüzde 6,9 yükselişle 3 milyar dolara yaklaşırken, genel ihracattan alınan pay yüzde 15,3'e yükseldi. Ocak-mayıs dönemindeki ihracat ise yüzde 5,3 artışla 13,8 milyar dolara ulaştı.

"Küresel pazarlardaki rekabet gücünü bir kez daha gösterdik"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, kimya sektörünün ihracatında yaşanan artışa ilişkin, "Kimya ihracatının mayısta 3 milyar dolara yaklaşması, sektörümüzün dayanıklılığını ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

Üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatı artırmaya devam ettiklerini belirten Aracı, yılın ilk 5 ayında ise ihracatı yüzde 5,3 artırarak 13,8 milyar dolara yükseltmeyi başardıklarını bildirdi.

Aracı, küresel ticarette yaşanan olumsuzluklara rağmen elde ettikleri bu performansı son derece değerli bulduklarına dikkati çekerek, katma değerli üretimin artırılması, yeşil dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, yeni pazarlara erişimin güçlendirilmesi ve sektöre yönelik uluslararası yatırımların Türkiye'ye kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Yılın geride kalan bölümünde olduğu gibi gelecek dönemde de milli katılım organizasyonlarına, ticaret ve alım heyeti etkinliklerine devam edeceklerini vurgulayan Aracı, Türkiye'nin ihracat hedeflerine en yüksek katkıyı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi.