Kilis'te kurbanlık pazarında hareketlilik arttı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kilis'te canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı. Küçükbaş kurbanlıklar 20-30 bin, büyükbaşlar ise 140-200 bin lira arasında satılıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kilis'te canlı hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Vatandaşlar kurbanlık almak için pazarlara yönelirken, satıcılar ise son günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini belirtti.

Kilis merkezde kurulan canlı hayvan pazarında özellikle küçükbaş kurbanlıklara ilgi gösterilirken, pazarda sıkı pazarlıklar yaşandı. Satıcı Kadir Payam, küçükbaş hayvan fiyatlarının 20 bin ile 30 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

Büyükbaş kurbanlıkların ise hayvanın kilosu ve cinsine göre 140 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi. Dişi koyun fiyatlarının da 15 bin ile 17 bin lira bandında olduğu belirtildi.

Besiciler, bayrama yaklaşıldıkça pazardaki yoğunluğun artacağını ifade ederek, fiyatların hayvanın cinsi, kilosu ve bakım durumuna göre değişiklik gösterdiğini söyledi.

Öte yandan kurban pazarında alıcı ve satıcılar arasındaki pazarlıkların sürdüğü görüldü. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
