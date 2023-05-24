Kilis'te depremzede hayvan yetiştiricilerine yem desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te ahırı yıkılan ve hayvanları telef olan yetiştiricilere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde hayvan yemi dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te ahırı yıkılan ve hayvanları telef olan yetiştiricilere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde hayvan yemi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, 50 yetiştiriciye 15 ton yem dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, burada yaptığı konuşmada, depremzedelere destek olmak için yem dağıttıklarını söyledi.

Çiftçilere daha önce tohum ve tarım aletleri desteğinde de bulunduklarını aktaran Kökçüoğlu, ürünlerin bereketli olması için üreticilere destek vermeye devam ettiklerini kaydetti.

FAO uzmanı Emre İlyas ise yaşanan depremlerin ardından kaynaklarını depremden zarar görmüş çiftçilerin, üreticilerin ve kırsal nüfusun kullanımına sunduklarını ifade etti.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, yapılan desteklerle Kilis'teki üreticilerin yüzünün güldüğünü dile getirdi.

Deprem dolayısıyla ahırları yıkılan yetiştiricilere destek olmaya çalıştıklarını anlatan Dal, "Depremde enkaz altında kalarak ölen tüm hayvanlarımızın yerine yeni hayvan alınıp 2 hafta içerisinde sahiplerine dağıtılacaktır." dedi.

MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir ise destekleri için yetkililere teşekkür ederek, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından hayvan yetiştiricilerine, yem dağıtıldı.