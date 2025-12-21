Kilis'te 4 kuşaktır süren sabun üretimi insan gücüyle yaşatılıyor

Kilis'te 4. kuşak olarak sabun üretimi yapan Mehmet Akil Teksabuncu, tamamen el emeğiyle ürettikleri sabunlarda Halep sabununun özünü yaşattıklarını belirterek, doğallıktan ödün vermediklerini söyledi.

Kilis'te 4. kuşak olarak sabun üretimi yapan Mehmet Akil Teksabuncu, bir dönem makine üretimine geçtiklerini ancak işlerin düşmesi üzerine yeniden insan gücüne döndüklerini belirterek, el emeğiyle üretilen sabunların daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Sabun üretim sürecini anlatan 20 yıldır sabun üretiminde çalışan ustalardan Ali Furuncu, "Sabun kesiminden sonra şu an damga vuruyoruz. Damgalandıktan sonra sabunları çıkarıyoruz, havalandırıyoruz. Daha sonra tahtalara dizip içeride kafes yaparak istifliyoruz. Ürettiğimiz prinalı sabun sabır olmadan yapılmaz" dedi.

"O dönem gümrük olmadığı için Halep'ten Kilis'e yerleşmiş"

Mesleği lise çağlarından bu yana sürdürdüğünü belirten Mehmet Akil Teksabuncu, "Babam rahmetliden devraldım, ben 4. kuşak oluyorum. Dedem rahmetli Suriye'den gelmiş, o dönem gümrük olmadığı için Halep'ten Kilis'e yerleşmiş. Dedem Halep'te de bu mesleği yapıyordu. Bizim ürettiğimiz sabun aslında Halep sabununun özüdür" dedi.

"45 çeşit sabun üretiyoruz."

Sabunların tamamen doğal içeriklerle üretildiğini vurgulayan Teksabuncu, "Saf zeytinyağı, prina yağı ve defne yağı kullanıyoruz. Zeytinin yağı alındıktan sonra küspesinden elde edilen prina yağıyla sabun yapıyoruz. Bunun yanında ardıç katranı, kükürt, lavanta, aloe vera gibi içeriklerle toplam 45 çeşit sabun üretiyoruz. Buharla pişiriyoruz, son sistem teknoloji kullanıyoruz ancak kalıplara dökülmesi ve kesimi tamamen elle yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Makineden geçirdiğimizde müşterilerimiz 'bu fabrika sabunu' diyerek tercih etmedi"

Bir dönem makine kullanmayı denediklerini ancak müşterilerin doğal üretimden vazgeçmek istemediğini dile getiren Teksabuncu, "Makineden geçirdiğimizde müşterilerimiz 'bu fabrika sabunu' diyerek tercih etmedi. Biz özellikle elle yapılmasına önem veriyoruz. Doğallığından ödün vermemek bizim için çok önemli" dedi.

"İşi doğru bildiğinizde ve bilerek yaptığınızda para zaten geliyor"

Kazancın işin özü öğrenilmeden gelmeyeceğini vurgulayan Teksabuncu, "Kazanç güzel ama önce işi bilmek lazım. İşi doğru bildiğinizde ve bilerek yaptığınızda para zaten geliyor. Her şeyi taşerona yaptırırsanız, bilmediğiniz ustalarla çalışırsanız sıkıntı yaşarsınız" diye konuştu. - KİLİS