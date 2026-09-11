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Kilis'in "horoz karası" üzümünde hasat başladı

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Kilis'in "horoz karası" üzümünün hasadı başladı.

Kilis'in "horoz karası" üzümünün hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte 113 bin dekar alanda sofralık ve kurutmalık üzüm yetiştiriliyor.

Kentte sabah başlayan üzüm hasadı, öğle saatlerinde sona eriyor.

Merkeze bağlı Kocabeyli köyünde üretim yapan Mehmet Çelebi, AA muhabirine, ürünü yaş ve kuru olarak piyasaya sürdüklerini söyledi.

Çelebi, 57 dönümde yaklaşık 150 ton yaş, 50 ton kuru üzüm rekoltesi beklediklerini ifade ederek, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları ve yağışların fazla olması nedeniyle yüksek. Rekolteden memnunuz. Çiftçiler olarak her şartta üretime devam ediyoruz. Tüm çiftçilere hayırlı bir sezon olmasını diliyorum." dedi.

Mehmet Çelebi, kurutulan üzümleri çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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