Kilis haberi: Kilis'te yüzde 30-40 ucuzluğu duyan markete koştu Kilis ekonomi haberi... Kilis'te yüzde 30-40 ucuzluğu duyan markete koştu Kilis'te vatandaş ucuz gıda ürünleri almak için Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine akın etti Kilis'te vatandaş ucuz gıda ürünleri almak için Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine akın etti. Kilis'te yüzde 30-40 ucuzluğu duyan markete koştu Kilis'te vatandaş ucuz gıda ürünleri almak için Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine akın etti KİLİS - Kilis'te vatandaş ucuz gıda ürünleri almak için Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Türkiye'deki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yüzde 30-40'lara varan indirimli satışların bugün itibariyle başlayacağını açıklamasından ardından sabah erken saatlerinden itibaren Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, yüzde 40'lara varan ucuz ürünlerini almanın sevincini yaşadı. Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını, diğer marketlerinde fiyatları düşürmesini beklediklerini ifade ettiler. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yoğunluğun devam ettiği gözlendi. Ekonomi İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ Kilis Ekonomi Haberler

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