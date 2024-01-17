Kilis Elbeyli Belediyesi İşçilerine Yüzde 80 Zam Yaptı

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediyesi, 2024 yılı toplu sözleşmeleri çerçevesinde kadrolu işçilerine yönelik önemli bir adım atarak çalışanlarına yüzde 80 zam yaptı.

Kilis'in Elbeyli İlçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, çalışanlarıyla bir araya gelerek ücretlerine yüzde 80'lik zam müjdesi verdi. Elbeyli Belediyesi, 2024 yılı toplu sözleşmeleri çerçevesinde kadrolu işçilerine yönelik önemli bir adım atarak işçilere yüzde 80 zam uygulandığını duyurdu.

"Bu zam hak ettikleri bir ödül"

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, "Bu adım fedakarca gece gündüz demeden çalışan işçilere hak ettikleri değerin verilmesi anlamına geliyor. Toplu iş sözleşmesinin yüzde 80 artışla yenilendiğini belirterek, işçilere yapılan bu zammın hak ettikleri bir ödül olduğunu ve işçilerin kışın soğukta ve yazın sıcakta fedakarca çalıştığını, bu çabanın karşılığının verilmesi gerekiyor" dedi. - KİLİS