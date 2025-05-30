Kiğılı, Perakende Günleri 2025'te Geleceğin Vizyonunu Paylaştı

Kiğılı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Perakende Günleri 2025'te yer aldı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Perakende Günleri 2025, "Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Perakende Günleri 2025'e katılan Kiğılı, etkinlikte güçlü perakende vizyonunu ve yenilikçi uygulamalarını sektör profesyonelleriyle paylaştı. 87 yıllık deneyimini çağın dinamikleriyle birleştiren marka, değişen tüketici alışkanlıklarına hızla uyum sağlama ve kusursuz müşteri deneyimi sunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Perakende Günleri'nin, sektörün dönüşümünü destekleyen, ilham veren ve işbirliklerini güçlendiren önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Suerdem, Kiğılı olarak, köklü mirastan aldıkları güçle, geleceğin perakende dünyasına yön veren adımlar attıklarını vurgulayarak, "Çok kanallı yapımızla müşterilerimize her temas noktasında tutarlı ve kusursuz bir deneyim sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vizyonumuzu sektörün değerli paydaşlarıyla paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.