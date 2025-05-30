Kiğılı'nın Perakende Günleri 2025'teki Yenilikçi Vizyonu

Erkek giyim markası Kiğılı, 28-29 Mayıs tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Perakende Günleri 2025'te yerini aldı. Bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte marka, perakende vizyonunu ve yenilikçi uygulamalarını sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Etkinlik boyunca Kiğılı, dijitalleşme yatırımları ve çok kanallı perakende stratejisini vurgulayarak, yenilikçi uygulamalarını sektör profesyonelleriyle paylaştı. 87 yıllık deneyimini çağın dinamikleriyle birleştiren marka, değişen tüketici alışkanlıklarına hızla uyum sağlama ve kaliteli müşteri deneyimi sunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Etkinliğe dair değerlendirmelerde bulunan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, "Perakende Günleri, sektörün dönüşümünü destekleyen, ilham veren ve iş birliklerini güçlendiren önemli bir buluşma noktası. Marka olarak, köklü mirasımızdan aldığımız güçle, geleceğin perakende dünyasına yön veren adımlar atıyoruz. Çok kanallı yapımızla müşterilerimize her temas noktasında tutarlı ve kusursuz bir deneyim sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vizyonumuzu sektörün değerli paydaşlarıyla paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL