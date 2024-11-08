Kiğılı'nın Kampanyası Curious Felis Ödülleri'nde İki Gümüş Ödül Kazandı

Mediacat Yayınları tarafından düzenlenen ve farklı sektörlerden kampanyaların üretici stratejilerini ödüllendiren Curious Felis Ödülleri 2024 kapsamında, Kiğılı'nın "Üstüme Rahat Bi Şeyler Alayım" kampanyası önemli başarı elde etti. Kampanya, hem 'Ezber Bozanlar' hem de 'İmaj Tazeleyenler' kategorilerinde Gümüş Felis ödülü kazanarak markanın üretici stratejilerdeki gücünü gösterdi.

Sektörden bağımsız olarak etkisini kanıtlamış kampanyaların değerlendirildiği Curious Felis Ödülleri, pazarlama ve iletişim dünyasında üretici yaklaşımları ön plana çıkarıyor. Kiğılı'nın yenilikçi ve dönüşüm odaklı stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen "Üstüme Rahat Bi Şeyler Alayım" kampanyası da, tüketicilerin giyim tercihlerine hitap eden dinamik yaklaşımıyla ödüle layık görüldü.

Başarıyı değerlendiren Kiğılı CEO'su Sena Suerdem, "Curious Felis Ödülleri'nde kazandığımız Gümüş Felis ödülleri, Kiğılı'nın üretici dönüşüm stratejisinin bir göstergesi. Markamızı daha yenilikçi ve erişilebilir kılma hedefimiz doğrultusunda, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Marka olarak aldığımız bu ödüllerle sektördeki güçlü konumumuzu pekiştirmeye ve yenilikçi kampanyalarla fark oluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL