Kiğılı, 'En Beğenilen Erkek Giyim Markası' seçildi

'En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları' araştırmasında Kiğılı, erkek giyim kategorisinde 12'nci kez 'En Beğenilen Marka' seçildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile AKADEMETRE Türkiye tarafından gerçekleştirilen 'En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları' araştırmasında Kiğılı, erkek giyim kategorisinde 12'nci kez "En Beğenilen Marka" seçildi. Bu yılki sonuçlarla birlikte Kiğılı, erkek giyim kategorisinde sektöründe öne çıktı.

"Bu ödül, yolculuğumuzun doğru yolda ilerlediğinin güçlü bir göstergesi"

Ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan Kiğılı CEO'su Sena Suerdem: "Erkek giyim kategorisinde 12'nci kez 'En Beğenilen Marka' seçilmek bizim için büyük bir onur. Bu ödül, Kiğılı'ya duyulan güvenin ve yıllardır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz kalite anlayışının en yalın kanıtı. Tüketicinin beklentilerini doğru analiz edip yenilikçi adımlarla markamızı sürekli ileri taşıyoruz. Bu başarı, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yürüdüğümüz yolculuğun ne kadar sağlam temellere dayandığını bir kez daha gösteriyor. Aldığımız bu değerli ödül, geleceğe daha güçlü, daha iddialı ve daha motive bir şekilde ilerlememiz için önemli bir itici güç" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de erkek modasının önde gelen markalarından Kiğılı, köklü marka mirasını modern tasarım anlayışıyla birleştirerek hem tüketici deneyimini hem de marka algısını sürekli yeniliyor. Yenilikçi koleksiyonlar, geniş mağaza ağı ve dijital kanallardaki güçlü varlığıyla marka, erkek modasında öne çıkıyor. - İSTANBUL