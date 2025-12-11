Haberler

Kiğılı, 'En Beğenilen Erkek Giyim Markası' seçildi

Kiğılı, 'En Beğenilen Erkek Giyim Markası' seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kiğılı, 'En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları' araştırmasında erkek giyim kategorisinde 12'nci kez birinci oldu. CEO Sena Suerdem, bu ödülün markanın kalitesini ve müşteri güvenini yansıttığını belirtti.

'En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları' araştırmasında Kiğılı, erkek giyim kategorisinde 12'nci kez 'En Beğenilen Marka' seçildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile AKADEMETRE Türkiye tarafından gerçekleştirilen 'En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları' araştırmasında Kiğılı, erkek giyim kategorisinde 12'nci kez "En Beğenilen Marka" seçildi. Bu yılki sonuçlarla birlikte Kiğılı, erkek giyim kategorisinde sektöründe öne çıktı.

"Bu ödül, yolculuğumuzun doğru yolda ilerlediğinin güçlü bir göstergesi"

Ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan Kiğılı CEO'su Sena Suerdem: "Erkek giyim kategorisinde 12'nci kez 'En Beğenilen Marka' seçilmek bizim için büyük bir onur. Bu ödül, Kiğılı'ya duyulan güvenin ve yıllardır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz kalite anlayışının en yalın kanıtı. Tüketicinin beklentilerini doğru analiz edip yenilikçi adımlarla markamızı sürekli ileri taşıyoruz. Bu başarı, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yürüdüğümüz yolculuğun ne kadar sağlam temellere dayandığını bir kez daha gösteriyor. Aldığımız bu değerli ödül, geleceğe daha güçlü, daha iddialı ve daha motive bir şekilde ilerlememiz için önemli bir itici güç" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de erkek modasının önde gelen markalarından Kiğılı, köklü marka mirasını modern tasarım anlayışıyla birleştirerek hem tüketici deneyimini hem de marka algısını sürekli yeniliyor. Yenilikçi koleksiyonlar, geniş mağaza ağı ve dijital kanallardaki güçlü varlığıyla marka, erkek modasında öne çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını kahredecek
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
title