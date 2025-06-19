Kiğılı, Brandverse Awards'ta Altın Ödül Kazandı

Kiğılı, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle düzenlenen Brandverse Awards SocialBrands'de, Veri Analitiği Bölümü Erkek Giyim kategorisinde "Kiğılı'dasın, Rahatsın" kampanyasıyla altın ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2024-1 Nisan 2025 arasını kapsayan değerlendirme sürecinde, 51 binden fazla markanın sosyal medya hesabı kapsamlı analitik kriterlerle incelendi.

Deloitte Türkiye'nin gerçekleştirdiği analizlerde, takipçi sayısı ve artışı, paylaşılan içeriklerin sayısı ve türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri değerlendirildi.

Şirketin hayata geçirdiği kampanya, dijital mecralarda ivme yakalayarak öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Pazarlama Direktörü Pelin Erkıralp, ödülün, şirketin dijital kanallardaki yenilikçi stratejisinin başarısını teyit ettiğini belirterek, müşterilere, e-ticaret platformları ve fiziksel mağazaları arasında entegre ve kesintisiz bir deneyim sunduklarını aktardı.

İletişim çalışmalarında müşterileri odaklarına aldıklarını vurgulayan Erkıralp, şunları kaydetti:

"Çok kanallı bir strateji izliyor ve tüketici içgörülerinden beslenerek hazırladığımız içeriklerle kurduğumuz bağları her geçen gün güçlendiriyoruz. Brandverse Awards'ta elde ettiğimiz bu önemli başarı, dijital kanallar ve sosyal medyada yürüttüğümüz pazarlama çalışmalarının etkinliğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde de erkek modasının şık ve rahat yüzü olmaya devam edeceğiz."