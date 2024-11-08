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Kiğılı, 2024 Curious Felis Ödülleri'nde İki Gümüş Ödül Kazandı

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Kiğılı'nın 'Üstüme Rahat Bi Şeyler Alayım' kampanyası, Mediacat'in düzenlediği Curious Felis Ödülleri'nde 'Ezber Bozanlar' ve 'İmaj Tazeleyenler' kategorilerinde gümüş ödül aldı. CEO Sena Suerdem, ödüllerin markanın yaratıcı dönüşüm stratejisinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kiğılı, "Üstüme Rahat Bi Şeyler Alayım" kampanyası ile 2024 Curious Felis Ödülleri'nde iki ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, erkek giyim markası Kiğılı, Mediacat Yayınları tarafından düzenlenen ve farklı sektörlerden kampanyaların yaratıcı stratejilerini ödüllendiren Curious Felis Ödülleri'nde önemli bir başarıya imza attı.

Kiğılı'nın Üstüme Rahat Bi Şeyler Alayım kampanyası, "Ezber Bozanlar" ile "İmaj Tazeleyenler" kategorilerinde "Gümüş Felis" ödülü kazanarak markanın yaratıcı stratejilerdeki gücünü gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Sena Suerdem, kazandıkları söz konusu ödüllerin, Kiğılı'nın yaratıcı dönüşüm stratejisinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Markamızı daha yenilikçi ve erişilebilir kılma hedefimiz doğrultusunda, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kiğılı olarak aldığımız bu ödüllerle sektördeki güçlü konumumuzu pekiştirmeye ve yenilikçi kampanyalarla fark yaratmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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