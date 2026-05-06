KidZania İstanbul Kurban Bayramı etkinliklerini duyurdu

KidZania İstanbul, Kurban Bayramı dolayısıyla 23-31 Mayıs'ta çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Sokak oyunları, sürpriz çekilişler ve deneyimsel öğrenme ile dolu bir program sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KidZania İstanbul, Kurban Bayramı programı kapsamında planladığı sokak oyunlarından sürpriz çekilişlere kadar pek çok aktivite ile çocuklara gün boyu sürecek etkinlikler sunacak.

Çocuklar, tesiste yer alan 67 farklı aktivite alanında 120'den fazla rol ile meslekleri deneyimleme, ilgi alanlarını keşfetme ve akranlarıyla sosyalleşme imkanı bulacak.

Belirtilen tarihlerde saat 20.00'ye kadar açık olacak tesiste, "deneyimsel öğrenme" yaklaşımı her gün düzenlenecek dans gösterileri ve sokak oyunlarıyla desteklenecek.

Kurban Bayramı tatili boyunca 10.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek KidZania İstanbul'da, bayramın ilk günü 27 Mayıs'ta etkinlikler 13.00-20.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında her gün saat 14.00'te yapılacak çekilişle de katılımcılara çeşitli hediyeler verilecek.

Ebeveynler, "KidZitter" hizmeti kapsamında çocuklarını oyun alanına bırakarak zaman geçirebilecek. Ziyaretçiler için ayrıca kilitli emanet dolapları ve ücretsiz otopark hizmeti de sağlanacak.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya
