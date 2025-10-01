Haberler

KFC ve Pizza Hut'ın sahibi olan dev şirket iflas etti

KFC ve Pizza Hut'ın sahibi olan dev şirket iflas etti
Popüler restoranlar KFC ve Pizzat Hut'ın sahibi olan İş Gıda AŞ, 4,4 milyar TL borçla iflas etti. Türkiye genelinde 500 restoranı olan dev şirket mahkemeye konkordato talebiyle gitmişti.

Türkiye genelindeki 500'ü aşkın KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi olan İş Gıda AŞ, konkordato talebi ile gittiği mahkemeden eli boş döndü.

4,4 MİLYAR TL BORÇLA İFLAS ETTİ

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; dünya çapındaki yemek markalarının Türkiye'de temsilciliğini yapan İş Holding'e bağlı şirket, 4,4 milyar TL borçla iflas etti.

DEVRİ GÜNDEME GELMİŞTİ

KFC restoranlarının bir bölümünün, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding'e devredileceği gündeme gelmişti. Pizza Hut için ise herhangi bir şirket ile anlaşma söz konusu olmadı. Böylece Pizza Hut Türkiye pazarından çekilmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

KFC ve Pizza Hut markalarının Türkiye'de temsilciliğini yapan İş Holding ve bağlı bulunan grup şirketleri, geçen yıl içine girdikleri mali darboğazı aşamadı. İŞ Holding AŞ, İş Gıda Sanayi AŞ, İşhway Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ ile bu şirketlerin sahibi İlkem Şahin adına konkordato talebinde bulunulmuştu. Mahkeme, İş Gıda AŞ ile İshway Gıda Dağıtım AŞ'nin iflasına karar verdi.

Bu süreçte KFC restoranlarının bir bölümünün, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding'e devri söz konusu oldu. Pizza Hut için ise herhangi bir şirket ile anlaşma söz konusu olmadı. Böylece Pizza Hut Türkiye pazarından çekilmiş oldu.

