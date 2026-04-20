Haberler

Fed başkanlığı için aday gösterilen Warsh'dan "bağımsızlık" vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterilen Kevin Warsh, para politikasının bağımsızlığını koruma kararlılığını dile getirdi. Senato komitesinde yapılacak oturumda konuşacak olan Warsh, politika yapmanın analitik titizlik ve müzakere gerektirdiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh, para politikasının bağımsızlığının korunmasında kararlı olduğunu belirtti.

ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde, yarın Fed başkanlığı adaylığı görüşülecek bankanın eski Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'un söz konusu oturumda yapacağı açılış konuşmasının metni paylaşıldı.

Konuşma metnine göre, Warsh, para politikası bağımsızlığının önemini vurgulayarak, politika yapıcıların kararlarının, analitik titizliğin ve anlamlı müzakerelerin ürünü olması gerektiğini kaydetti.

Warsh, "Para politikasının yürütülmesinin kesinlikle bağımsız kalmasını sağlamaya kararlıyım. Fed'in yetki alanına giren ancak para politikası dışındaki konularda Yönetim ve Kongre ile birlikte çalışmaya da aynı derecede bağlıyım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Warsh, Fed'in tüm işlevlerinde hesap verebilirlik ilkesine bağlı kalma taahhüdünde bulundu.???

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

