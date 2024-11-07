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Kerevitaş 9 Aylık Cirosunu 17,3 Milyar TL'ye Çıkardı

Kerevitaş 9 Aylık Cirosunu 17,3 Milyar TL'ye Çıkardı
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Kerevitaş, 9 ayda konsolide cirosunu 17,3 milyar TL olarak açıkladı, brüt karı ise 3,6 milyar TL’ye ulaştı. SuperFresh ise pazarda büyümeye devam ediyor.

Türkiye'de dondurulmuş gıda ve yağ sektörünün pazar lideri Kerevitaş'ın 9 aylık konsolide cirosu 17,3 milyar TL olurken, brüt karı ise 295 milyon TL artarak 3,6 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde konsolide brüt kar marjı önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan artışla yüzde 21,1 olarak gerçekleşirken, konsolide FAVÖK marjı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 9,7 oldu. Kerevitaş, bu dönemdeki 1,6 milyar TL'lik ihracat rakamıyla güçlü pozisyonunu koruyarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti.

Türkiye'yi dondurulmuş gıdayla tanıştıran SuperFresh, yılın ilk 9 ayında hem tonaj hem ciroda pazarın üstünde büyüyerek sektördeki liderliğini sürdürdü. Bu dönemde güçlü Ar-Ge ekibi ve uzman şeflerin iş birliği ile 8 yenilikçi ürünün lansmanı yapıldı ve SuperFresh'in etkin iletişimleri ve güçlü inovasyonları, yılın üçüncü çeyreğinde markaya 9 ödül getirdi. SuperFresh, "Türkiye'nin Lovemark'ları 2024" araştırmasında "Dondurulmuş Gıda" kategorisinde Türkiye'nin en sevilen markası seçildi.

Kerevitaş, yağ sektöründeki güçlü markalarıyla da 9 ayda ciroda yüzde 67'lik pazar payıyla açık ara liderliğini sürdürürken, yağ pazarının en çok tüketilen ve en sadık tüketiciye sahip markası Ülker Bizim Yağ ve Ülker Teremyağ pazardaki pozisyonunu güçlendirdi. Bizim Yağ'ın yükselen yemek yapma trendlerini gözeterek attığı dijitalleşme adımlarından Türkiye'nin ilk ve tek hamur işi kanalı "Hamur Bizim İşimiz", YouTube'daki abone sayısıyla sosyal medyada gıda alanında en yüksek takipçiye sahip markalı yemek kanalı oldu.

"Sektöre yön veren hamlelerle büyüyoruz"

Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, yılın ilk 9 aylık dönemindeki başarılı performanslarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kerevitaş'ta sürdürülebilirlikten ihracata, güçlü finansal performanstan çevik yönetim yapısına kadar her alanda gelişmeye, büyümeye ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Dondurulmuş gıda ve yağ sektöründe pazar lideri markalarımızla, Türkiye ve dünyadaki yaygın satış noktalarımız ve iş ortaklarımızla satış gelirlerimizde artış sağlarken; tüketicilerimiz ve müşterilerimizin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına yüksek kaliteli, inovatif ürünlerimizle yanıt veriyoruz. Sektörde etki ettiğimiz geniş ekosistemde dönüştürücü rolümüzün bilinciyle tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve uzun vadeli değer oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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