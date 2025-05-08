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Kerem Kazaz, Portekiz Rallisi'nde başarılı bir performans sergiledi

Kerem Kazaz, Portekiz Rallisi'nde başarılı bir performans sergiledi
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Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Portekiz Rallisi öncesinde Aboboreira Rallisi'nde Rally3 sınıfında ikinci, genel klasmanda 10'uncu oldu ve Past Fiesta Rally3 Iberia kupasını kazandı.

Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) ikinci ayağı olan Portekiz Rallisi öncesinde son hazırlık sınavını başarıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve toplam 5 yarıştan oluşan şampiyonanın ikinci ayağı 15-18 Mayıs'ta Portekiz'de yapılacak.

JWRC yarışlarına hazırlık amacıyla Portekiz'de düzenlenen Aboboreira Rallisi'nde Team Petrol Ofisi pilotu milli sporcu Kazaz, Rally3 sınıfında ikinci, genel klasmanda 10'uncu olurken aynı zamanda Past Fiesta Rally3 Iberia kupasının da galibi oldu.

Portekiz Amarante bölgesinde yer alan ve 10 etaptan oluşan iki günlük ralliye Kazaz'ın JWRC'deki rakipleri de katıldı. İsveç Rallisi galibi tecrübeli Avustralyalı pilot Tailor Gill kaza yaparak yarışı tamamlayamazken, İsveç Rallisi üçüncüsü ve şampiyonanın en tecrübeli pilotu Eamon Kelly yarışı Kazaz'ın önünde lider olarak bitirdi.

Yağışlı hava sebebiyle kaygan bir zeminde gerçekleşen yarışa rağmen başarılı bir performans gösteren Team Petrol Ofisi ekibi, rallinin Portekiz'deki ikinci ayağında da başarı hedefliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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